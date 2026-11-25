Antalya'da 5 kişiye gözaltı: Bir yalanın bedeli 2 milyon lira!
Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtarak 66 yaşındaki kadını 2 milyon lira dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtarak 66 yaşındaki kadını 2 milyon lira dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Alanya ilçesinde yaşayan S.B. (66) isimli kadını telefonla arayan kişiler, "kendilerini polis, savcı ve asker" olarak tanıttı. Şüpheliler, kadına adının terör örgütüne karıştığını söyleyerek korkuttu.
KORKUTARAK EVDEKİ TÜM DEĞERLİ EŞYALARI ALDILAR Kadından, kendileri dışında kimseyle iletişim kurmamasını isteyen şüpheliler, evinde bulunan bilezik, altın, yüzük ve küpeler ile bankadaki nakit parasını teslim etmesini istedi. Telefon görüşmesinde söylenenlere inanan yaşlı kadın., ziynet eşyaları ve nakit parasını Saray Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında bir kişiye teslim etti.
DOLANDIRILDIĞINI ANLAYAN KADIN POLİSE BAŞVURDU Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polis merkezine başvurdu. Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Alanya ve Manavgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda H.U. (30), M.K.A. (20), Ö.K. (28), O.Ö. (29) ve D.K. (38) adreslerinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, 2 milyon TL dolandırılan S.B.'ye parasının 190 bin TL'sinin teslim edildiği öğrenildi.
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