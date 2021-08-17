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Yerel Kur'an okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan lise öğrencisi ödüllendirildi
Yerel

Kur'an okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan lise öğrencisi ödüllendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Liselerarası Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Mustafa Öztürk'e hediyeler verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 23:21:00 - 2021-08-17 23:32:28
Kur'an okuma yarışmasında Türkiye birincisi olan lise öğrencisi ödüllendirildi

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, kendisini ziyaret eden Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Öztürk'ü tebrik ederek, "Her gün kendisini geliştirerek bu yarışmada birinci oldu. Her insan her gün üstüne koyarak kendisini geliştirmelidir. Bu sayede başarılı olacaktır. İnşallah Mustafa da bundan sonra kendisini geliştirmeye devam ederek başarılarını sürdürecektir. Kendisi ile gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Öztürk'e çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Halit Doğan da kendisini ziyaret eden Öztürk'e tarihi Göğceli Çivisiz Camisi'nin rölyefini hediye etti.

Ziyaretlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir de katıldı.

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