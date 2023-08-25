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Yerel Kur'an Kursunda pide dayağına valilik soruşturması
Yerel

Kur'an Kursunda pide dayağına valilik soruşturması

Yeniakit Publisher
2023-08-25 21:42:00 -
Kur'an Kursunda pide dayağına valilik soruşturması

Amasya’da yatılı Kur'an kursunda pideleri izinsiz yediği için 20 öğrenciyi kasap genç ile belletmen darp etti. Amasya Valiliği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olay, geçen Salı günü akşamı Büyükağa Kur’an Kursu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binaya akşam saatlerinden sonra dışarıdan pide getirildi. Öğrenciler pidelerden yedi.

Binaya getirilen adaklık hayvanları kestiği ve kurumda resmi görevi bulunmadığı öğrenilen Berkay N. (21) iddiaya göre 20 öğrenciyi yemekhanede toplayarak 'pideleri idareden izinsiz yedikleri' gerekçesiyle sopayla darp etmeye başladı. Darp olayına kursta belletmen olarak görev yapan Tarık D. (21) de katıldı.

Ertesi sabah kurstan bir öğrenci hastaneye gitti. Vücudundaki morlukları gören doktor durumu polise bildirdi. Kurs yöneticileriyle iletişime geçen polis, 24 saat kayıt yapan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Darp olayının görülmesi üzerine Berkay N. gözaltına alındı. Yaptıklarından pişman olduğu öğrenilen Berkay N. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belletmen Tarık D.’nin ise kurstaki görevine son verildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Büyükağa Kur’an Kursu'nda yatılı kalan öğrencilerimizin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak sorumlular hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konu valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir” denildi.

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