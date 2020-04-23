  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kur’an kursu öğreticisinden sokak hayvanlarına destek

Van’ın Tuşba İlçe Müftülüğünde Kur’an kursu öğreticiliği yapan Emine Yılmaz, sokak hayvanlarına evde fazla kalan yemekleri vererek iyilik harekatı başlattı.

2020-04-23 16:03:46 -
Kur’an kursu öğreticisinden sokak hayvanlarına destek

Van’ın Tuşba İlçe Müftülüğünde Kur’an kursu öğreticiliği yapan Emine Yılmaz, sokak hayvanlarına evde fazla kalan yemekleri vererek iyilik harekatı başlattı.


Emine Yılmaz’a özellikle eşi ve çocuklarından sonra Van’daki öğrencilerinden de destek geldi. Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığının "Yazım’da kardeşlik var" projesinden Çanakkale ve Tekirdağ’da bulunan öğrencilerinin de katıldığı "Sokak Hayvanları İçin Şimdi İyilik Zamanı" harekatına dönüştü.


Konu ile ilgili konuşan Emine Yılmaz, "Temelinde merhamet, her hususta başkasını da düşünme mesuliyetini bizlere yükleyen bir dinin bireyleri, ecdadımızın hayvanları her zaman koruyup gözetlediklerini unutmayan torunları olarak başlattığımız bir harekatı, çok şükür ki amacımıza ulaşıyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı