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Kuran kursu öğrencileri için sportif etkinlikler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nün Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından finanse edilen, Malatya Gençlik Merkezi Derneği Kulübü’nün Malatya Mobil Gençlik Merkezi-2 Projesi kapsamında minikler sportif etkinliklerle doyasıya eğlendi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:19
Kuran kursu öğrencileri için sportif etkinlikler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nün Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından finanse edilen, Malatya Gençlik Merkezi Derneği Kulübü’nün Malatya Mobil Gençlik Merkezi-2 Projesi kapsamında minikler sportif etkinliklerle doyasıya eğlendi.


Malatya Mobil Gençlik Merkezi-2 Projesi kapsamında Malatya Fırat Gençlik Merkezi ve gönüllü gençleri Pazartesi günüOrduzu Turgut Özal Tabiat Parkı’nda Fahri Kiğılı Kız Kur’an Kursu öğrencileriyle, Salı günü Orduzu Çatyol Parkında Fatih Sultan Mehmet Camii Kur’an Kursu öğrencileri ve çevredeki gençlerle, perşembe günü ise Başharık Şehitler Parkı’nda İmam-ı Azam Cami Kur’an Kursu öğrencileri ve gençlerle etkinlikler düzenlendi.


Etkinliklere katılan gençler badminton,langırt,okçuluk,halat çekme, mini golf,matrak, ebru, yüz boyama vb. birçok etkinliğe katılarak güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:19
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