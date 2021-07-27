Kur’an Kursu İlahiyatçılardan ebeveynlere hayati çağrı: Dijital bağımlılığın panzehiri

Yurdun her yanında açılan yaz Kur’an kursları sayesinde çocuklar hem teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor, hem de din eğitimine ve hassasiyetlerine yakınlaşıyor.

Gün geçtikçe teknoloji bağımlılığı artarken, tablet, bilgisayar ve telefonlarda, özellikle tatil aylarında çıkan uygunsuz reklamlar, çocukları daha fazla olumsuz etkiliyor. Yaz Kur’an kursları sayesinde çocuklar hem teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor, hem de din eğitimine ve hassasiyetlerine yakınlaşıyor. Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, şunları dile getirdi:

Yararlı teknolojiye kaydırmalıyız

“Geçtiğimiz yıl yaz ayında pandeminin yoğun geçmesi sebebiyle Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı maalesef eğitime ara verdi. Diyanet İşleri Başkanlığımız da yaz kurslarını açamadı. Fakat bu yıl Diyanet konuyu çok sıkı tuttu. Zararlı teknolojiden uzaklaştırmak için yüz yüze bütün camilerimiz ve Kur’an kurslarımızdaki hocalarımız, din görevlisi ve öğretici kardeşlerimiz yaz aylarında yıllık izinlerini dahi kullanmıyorlar. Sırf toplumumuzun gençlerine, geleceğimizin teminatı yavrularımıza Allah’ı, Peygamberi, camiyi, dini, İslam’ı, kitabımız Kur’an-ı Kerim’i anlatmak ve sevdirmek için mücadele veriyorlar. Çocukların elindeki telefonu almak, onları teknolojiden uzaklaştırmak için çözüm değil. Camilerimizde eğitim vermiş olduğumuz çocuklarımıza sakıncalı yayınların ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmanın daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızı yararlı teknolojiye kanalize etmenin daha faydalı ve yararlı olacağını düşünüyorum.”

Çocukların geleceği için fırsattır

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, şunları kaydetti: “Pandemi döneminde aileleri de zor durumda bırakan en büyük olumsuzluk çocukların internet bağımlısı haline gelmesi oldu. Filhakika örgün eğitimden mahrum kalan eğitim çağındaki tüm çocuklar, MEB tarafından uygulamaya konulan EBA eğitim sisteminin dışında arta kalan vakitlerini de bilgisayara bağlı geçiren çocukların, iyinin yanında kötü alışkanlıkları da meleke haline getirdikleri aşikardır. Bu nedenle, çocukları hem teknolojinin zararlarından korumak hem de dini alanda da kalıcı birtakım bilgileri öğrenmeleri için, Diyanet tüm camilerde icra edilen Yaz Dönemi Kur’an Kursuna gönderilmelerini bir fırsat olarak bilmek ve değerlendirmek gerekir. Çünkü çocuk yaşlarda öğrenilen bilgiler genel olarak kalıcı özelliğe sahiptir. Bu konuda tüm anne-babaları duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

