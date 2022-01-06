Kur’an kurslarının boya-badanası CHP’den!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Eğitimde birlik var, tevhid-i tedrisat var, kanunu var, Diyanet okul öncesi eğitim birimi kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet’in işi mi, Milli Eğitim’in işi mi? Sıbyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcılaştırmaya, zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada işte, bilimin b’si yok; fiziğin f’si, matematiği m’si de olmuyor üniversiteye gidince.." diyerek İslam'a dil uzattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise arafta bir açıklama yaparak Diyanet'i tebrik ettiğini, bazı Kur'an kurslarının boya badanasını partisinin yaptığını söyledi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, açıklamalara dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Çocuklar, kitapları okuma yerine, resimlerine bakarak hızla sayfaları çevirirler.

Onun için de, kitapları hazırlayanlar, yazılı metinlerin içine, mutlaka görseller yerleştirirler.

Bu, aslında doğru bir metottur..

Yeter ki, kitabı görselden ibaret saymayın.

Gazetecilikte de aynı metot geçerlidir..

Bizim gibi sonradan gazeteci olanlar, silme haber ile sayfayı doldurursa..

Tecrübeli gazeteci abilerimiz uyarır:

“Sayfayı rahatlatın!”

Sorarsınız, “Ne yaptık ki? Sayfayı ne yaptık da sıktık? Sayfayı nasıl rahatlatacağız?”

Tecrübeliler anlatır:

“Bak, şu yazıdan ibaret haberin içine, bir fotoğraf koyarsanız.. Haberin metninden bir kısmını çıkarıp, yerine fotoğraf koyarsanız.. Hem sayfayı rahatlatırsınız, hem haberi rahatlatırsınız.. Okuyucu sıkılmaz..”

Bunlar mesleğin ince ayrıntıları..

Ama..

İşin esasını da kaçırmamamız lazım..

Sayfayı görsellerle doldurup, haberin aslını doğru dürüst vermediyseniz..

Veya kitabı fotoğraflarla kapatıp, bilgi namına bir şey koymadı iseniz..

Haberi okutmak veya bilgiyi aktarmak amacıyla gazetenin veya kitabın içine serpiştirmeniz gereken fotoğrafları, bilginin önüne geçirip, her tarafı kaplar hale getirirseniz.. Bilgiyi yok ederseniz..

Göze hitap etmiş olursunuz, beyine değil..

Günlerdir bekliyorduk, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, “Eğitimde birlik var, tevhid-i tedrisat var, kanunu var, Diyanet okul öncesi eğitim birimi kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet’in işi mi, Milli Eğitim’in işi mi? Sıbyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcılaştırmaya, zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada işte, bilimin b’si yok; fiziğin f’si, matematiği m’si de olmuyor üniversiteye gidince..” sözlerine, son aylarda “helalleşme” üzerinden dindarları tavlamaya çalışan genel başkanları ne diyecek, merak ediyorduk..

Bir hafta sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, lütfetti..

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