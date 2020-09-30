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Aktüel Kur’an kurslarında yüz yüze eğitim başladı
Aktüel

Kur’an kurslarında yüz yüze eğitim başladı

Van’da korona virüs salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan Kur’an kursları, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını öğrencilerine açtı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:00:00 -
Kur’an kurslarında yüz yüze eğitim başladı

Eğitim öğretimin başlaması vesilesiyle İpekyolu Aişe-i Sıdıka Hafızlık Kur’an Kursu, Boyalar Camii Kız Kur’an Kursu ve İpekyolu Kudüs Aksa Kız Kur’an Kursunu ziyaret eden İl Müftüsü Ömer Keskin, hocalar ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Keskin, “Rabbime hamdolsun, korona virüs salgını nedeniyle mart ayından beri kapalı olan Kur’an kurslarımız, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını açmıştır. İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ayrı ayrı gruplara ayrılması ve her grubun teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Kurs yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecektir” dedi.

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