Kur’an kursları ve Dini Yüksek İhtisas Merkezler depremzedelerin hizmetinde!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur’an kursları ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin deprem mağdurlarının kullanımına açıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, deprem mağdurlarının kullanımına açılan Kur’an kursları ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin listesini paylaştı.

Erbaş, deprem bölgelerinin dışında da deprem mağdurlarının hizmetinde olduklarını belirttiği sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Deprem bölgesinde uygun olan camilerimiz, Kur’an kurslarımız, Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimizle birlikte deprem bölgesi dışında yer alan geniş yatak kapasitesine sahip Kur’an jurslarımız ve Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimiz de deprem mağduru vatandaşlarımızın hizmetindedir.”

Diyanet İşleri Başkanlığı. Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Rize, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat illeri olmak üzere 22 ildeki 23 Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde toplam 2 bin 521 deprem mağdurunun; Antalya’nın Aksu, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Alanya, Elmalı; Bingöl Merkez, Solhan, Karlıova; Bitlis Merkez, Tatvan; Erzincan Merkez; Kayseri Hacılar, Kocasinan, Melikgazi; Konya Akşehir, Beyşehir, Çumra, Emirgazi, Hadim, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Meram, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü; Mardin Artuklu, Dargeçit, Kızıltepe, Midyat; Mersin Mut, Akdeniz, Bozyazı, Toroslar, Tarsus, Mezitli, Anamur; Muş Bulanık; Nevşehir Merkez, Acıgöl; Sivas Merkez, Suşehri, Kangal; Niğde Merkez, Bor ilçeleri olmak üzere 12 ildeki 83 Kur’an kursunda toplam 3 bin 124 merkezi depremzedelerin hizmetine açtı.