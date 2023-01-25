  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tek amaç Erdoğan’ı devirmek! Akşener PKK'ya gül uzattı partide kriz patladı

Fransızlar kaybetti... Kardeş ülkenin tercihi Türkiye oldu

Bayraktar TB3 ilk uçuşunu orada yaptı! Dikkat çeken "Yunan Adaları" detayı

HDP cumhurbaşkanı adaylarının özelliklerini açıkladı

1 gram altını bile olanlar dikkat! Yeni altın tahmini yatırımcıyı tam anlamıyla şaşkına çevirecek

Abdülkadir Selvi açıkladı! 6'lı Masa'nın ortak adayı belli oldu

Rusya’ya yaptırım bize müthiş yansıdı! Türkiye çok daha pahalıya dünyaya satacak

Geleceğin Bill Gates ve Steve Jobs’ları burada yetişecek! Hizmete açıldı

Kar İstanbul'a dayandı! Görüntüler az önce geldi

PKK hiç bu kadar açık konuşmamıştı! "6'lı masayla biriz beraberiz" Cevap ver Akşener, beraber misiniz?
Gündem Kur'an-ı Kerim'i yakan alçak bakın kimi suçladı: Benim fikrim değildi
Gündem

Kur'an-ı Kerim'i yakan alçak bakın kimi suçladı: Benim fikrim değildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan İslam düşmanı Rasmus Paludan, eylemin kendi fikri olmadığını iddia etti. Eylemin masraflarını karşılayan gazeteci Chang Frick ise Paludan ile mesajlaşma yoluyla temas kurduğunu ancak Kur'an-ı Kerim yakmayı tartışmadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 17:05:00 -
Kur'an-ı Kerim'i yakan alçak bakın kimi suçladı: Benim fikrim değildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK/YPG terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırı ve daha sonrasında Rasmus Paludan isimli siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

"Yakma eylemi benim fikrim değil"

Konu dünya gündemini de meşgul ederken İsveç medyasında Rasmus Paludan'ın ifadelerine yer verildi. Expressen gazetesinin, "Kur-an yakmak benim fikrim değil" başlıklı haberinde Paludan'ın yakma eyleminin kendi fikri olmadığını iddia ettiği bilgisine yer verildi.

Suçu masrafları ödeyen gazeteciye attı

Paludan, eylem fikrinin gösteri ücretini ödeyen Chang Frick'ten geldiğini söylerken; gazeteci Frick ise, ilk olarak Erdoğan'a karşı gösteri yapacak aktivistlerle temas kurduğunu belirtti.

Frick, desteğini verdiği şeyin Müslümanları kışkırtmak değil, Türkiye'ye karşı bir protesto eylemi olduğunu söylediğini vurguladı.

Mesajlaşmaları ifşa oldu

Haberde ikili arasındaki mesajlaşma görüntüsüne de yer verildi. Gazeteci, Paludan'ın skandal eyleminden ödemeyi yaptıktan sonra haberdar olduğunu belirterek suçu ona attı. Söz konusu haberde Frick'in Paludan ile mesajlaşma yoluyla temas kurduğu; ancak Kur'an-ı Kerim yakma meselesini tartışmadıkları yazıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23