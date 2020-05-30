Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması başvuruları yarın sona erecek

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle "Evimizin Neşesi Kur'an Sesi" başlığıyla düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na başvurular yarın sona erecek.

Türkiye Diyanet Vakfından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aileleriyle evlerinde olan çocuk ve gençlerin vakitlerini manevi bir iklimde daha verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yarışmaya başvuruların 5 Mayıs'ta başladığı hatırlatıldı.

"10-13 yaş arası kız çocuklar", "10-13 yaş arası erkek çocuklar" ve "14-18 yaş arası erkek çocuklar" olmak üzere üç kategoride düzenlenen yarışmaya, ebeveynler çocukları adına "www.tdvmedya.com" web sitesi üzerinden online başvuruda bulunabiliyor.

Başvuru tarihinin ardından tüm yarışmacılara ait video kayıtları Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek, dereceye girenler www.tdvmedya.com web sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yarışma sonunda birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin lira para ödülü, dereceye giremeyen 9 finaliste ise birer cumhuriyet altını verilecek.

Ayrıca yarı finale kalan 60 yarışmacıya kitap seti hediye edilecek.

Yarışma hakkında detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyenlerin "www.tdvmedya.com" adresini ziyaret etmeleri gerekiyor.