Kur’an-ı Kerim’i en güzel okuyan olmak için yarıştılar

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde ortaokul ve lise kategorilerinde yapılan yarışmaya, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize, Muş, Erzurum ve Artvin’den kız öğrenciler katıldı. Yarışmanın sonunda, liseler kategorisinde Rize Şehit Onur Kılıç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Müberra Saka, ortaokul kategorisinde ise Bingöl Merkez İmam Hatip Ortaokulu’ndan Şeyma Bayar birinci oldu.

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan yarışmaya ise Karabük, Bartın, Zonguldak, Ankara, Kastamonu, Sinop, Kırıkkale, Çankırı, Çorum ve Bolu’dan 25 erkek öğrenci katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, düzenlenen yarışmalar sayesinde gençlerin Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anladıklarını ve doğru bir şekilde okumalarına katkı sağladığını, aynı zamanda gençler arasında da dostluk ve dayanışmayı artırdığını ifade etti.