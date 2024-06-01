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Gündem Kuran-ı Kerim yakan politikacıya müdahale etmişti! Alman polisi tarafından vuruldu Şehadeti mübarek olsun
Gündem

Kuran-ı Kerim yakan politikacıya müdahale etmişti! Alman polisi tarafından vuruldu Şehadeti mübarek olsun

Yeniakit Publisher
2024-06-01 09:46:00 -

İslam karşıtı kışkırtıcı konuşmalarıyla bilinen faşist Alman politikacı Michael Stürzenberger’e Kuran- Kerim’i yaktığı için bıçağını çıkartarak tek başına müdahale eden Müslüman kardeşimiz Alman polisi tarafından vurularak şehit edildi.

Videoda da görüldüğü gibi Stürzenberger’in Kuran-ı Kerim yakmasına müdahale ederken kendisini engellemek isteyen İslam düşmanı Michael Stürzenberger’in korumalarına bıçakla karşı koymaya çalıştı.  Alman polisi tarafından vurulan henüz ismini bilemediğimiz kardeşimizin şehadeti mübarek olsun.

Kuran-ı Kerim yakan Alman politikacıya, haddini bildiren saldırı!
Kuran-ı Kerim yakan Alman politikacıya, haddini bildiren saldırı!

Dünya

Kuran-ı Kerim yakan Alman politikacıya, haddini bildiren saldırı!


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Yorumlar

Uğur

Manidardır ki tam böyle bir zamanda Anayasa sözde Mahkemesi şunu serbest bıraktı ki Resulullah'a (s.a.v.) bundan daha da fena şekilde söven Charlie Hebdo Türkiye'de yayımlansın. Anayasa Mahkemesi bir İslamofobik işgal ordusunun mahkemesidir, Askeri Ceza Kanunu'na göre onun üyeleri HARP HIYANETİ suçundan kurşuna dizilmelidir.

Sakin

Adam polish bicaklamis polisde vurmus
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