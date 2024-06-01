Kuran-ı Kerim yakan politikacıya müdahale etmişti! Alman polisi tarafından vuruldu Şehadeti mübarek olsun
İslam karşıtı kışkırtıcı konuşmalarıyla bilinen faşist Alman politikacı Michael Stürzenberger’e Kuran- Kerim’i yaktığı için bıçağını çıkartarak tek başına müdahale eden Müslüman kardeşimiz Alman polisi tarafından vurularak şehit edildi.
Videoda da görüldüğü gibi Stürzenberger’in Kuran-ı Kerim yakmasına müdahale ederken kendisini engellemek isteyen İslam düşmanı Michael Stürzenberger’in korumalarına bıçakla karşı koymaya çalıştı. Alman polisi tarafından vurulan henüz ismini bilemediğimiz kardeşimizin şehadeti mübarek olsun.
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