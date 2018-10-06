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Kur'an düşmanı CHP'li bakanın ibretlik sonu! Canını zor verdi!

Cumhuriyetin ilk milli eğitim bakanlarından olan ve 'Eski harflerle birlikte Kur'an'ı tarihe gömdük' diyen Mustafa Necati Uğural'ın Konya'daki ibretlik ölümü, Allah düşmanlarının sonunu on yıllardır gözler önüne seriyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 22:06
Kur'an düşmanı CHP'li bakanın ibretlik sonu! Canını zor verdi!

Cumhuriyetin ilk milli eğitim bakanlarından olan ve 'Eski harflerle birlikte Kur'an'ı tarihe gömdük' diyen Mustafa Necati Uğural'ın ibretlik ölümü, Allah düşmanlarının sonunu gözler önüne seriyor.

Ankara'nın en yoğun bölgesi Kızılay'da bir caddeye adı verilen Bay Necati, 1928 yılının son günlerinde Konya'da dehşet verici bir ölümle dünyadan göçtü.

 Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Konya'da faaliyet gösteren Babalık Gazetesi'nin başyazarı onkoloji doktoru Haluk Nurbaki'nin bir yazısında aktardığına göre, Kur'an ve Allah düşmanı Mustafa Necati, düzenlenen bir konferansa katılmak ve sapık fikirlerini yaymak için geldiği Konya'ya ibret verici bir ölümün pençesine düştü.

'Yatağı kırıldı, ameliyat yeri patladı'

Nurbaki yazısında, bu olayı şu sözlerle anlatıyor:

"Devrin ilk Maarif Vekillerinden (Milli Eğitim Bakanı) Mustafa Necati Konya’ya gelmiş ve Latin harflerinin üstünlüğünü(!) anlatmak üzere bir konferans düzenlemişti. Şehrin her tarafına yapıştırılan ilanlarda: “Eski Harflerle Birlikte Kur’an’ı da Tarihe Gömdük” yazıyor ve konferansın ertesi gün saat 10′da verileceği belirtiliyordu. Akşam, mükellef bir ziyafet verildi. Yemekten sonra bay Necati, ani bir apandist krizine yakalandı ve hemen hastahaneye kaldırılarak ameliyat edildi. Gösterilen itinayı anlatmaya lüzum yok, bütün hastahane hatta Konya ayakta idi. Bay Necati kurtulmuş, fakat ne çare ki haddini aşarak Kur’an’a dil uzatmıştı. Gece yarısı, imkansız denebilecek bir şey oldu ve Bay Necati’nin yatağı yan demirinden kırıldı. Hasta yere düşmüş ve ameliyat yeri patlamıştı. Ertesi gün saat 10′da, yani konferansın yapılacağı bildirilen saatte öldü!.."

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 22:06
  1. Konya
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YORUM YAZ

  • AaaabooooowwwAaaabooooowww53 dk önce
    geber, leş oğlu leş. cehennem mekanın kamal ile şeytan yoldaşın olsun. Allaha karşı düşmanlık edersin ha kafir köpek.
  • ALİ VELİOĞLUALİ VELİOĞLU56 dk önce
    VAY BE DEMEK O TARİHTE ONKOLOJİ DR VARDİ"HEMİ VALLAHİ SİZİN YALAN LARİNİZ"DAN USANDIM,,,,
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