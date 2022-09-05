Kur'an düşmanı Can Ataklı'ya haddi bildirildi! Bu ayar ona yeter

Melih Altınok, başörtüsüne daha önce yaptığı hakaretlerle gündeme gelen Can Ataklı'nın, bu kez de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında okunan Kur'an-ı Kerim'den rahatsız olmasına tepki gösterdi. Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Can Ataklı çok sinirlenmiş...

"Ben anlayamıyorum. Elbette her komutan inançlı olabilir, namazında niyazında olabilir. Son derece dindar olabilir. Ama arkadaş ne oluyor ya? Ordu-komuta eller havada Kur'an okunuyor. 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim ile kutlanıyor artık. Olmaz" diyor.

Can'ın youtube'daki konuşmasını dinlerken 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen bir generalimizin özel sohbetimizde anlattıklarını hatırladım.

General 15 Temmuz'da darbeye katılan harp okulundan dönem arkadaşı bir FETÖ'cü şöyle tarif ediyordu:

"Bildiğin gibi ben arada bir iki kadeh içerim. Ama Ramazan'da hepimiz aldığımız terbiye gereği daha dikkatli davranırdık. Bu arkadaş okulda göstere göstere sigara içer, akşam herkesi rakıya davet ederdi. Ama pek çok kez ranzasında kimseye belli etmeden gözüyle namaz kıldığına da şahit olmuştum."

Generalin bahsettiği 28 Şubat'a giden yıllar...

İbadetini açıkça yapanın irticacı diye ordudan atıldığı, yerlerine "seküler" numarası yapan bu takiyeci ajanların sokulduğu dönemler.

Öyle ya 15 Temmuz'da yarısı FETÖ'cü çıkan generaller gökten zembille inmedi ya komuta kademesine.

Tabii Can'la ikimizin bir ordudan beklentilerimizin çok farklı olduğunun farkındayım.

Ama yine de hatırlatayım dedim, üzmesin kendini fazla."