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Kültür - Sanat Kur’an bülbülleri ödüllendirildi
Kültür - Sanat

Kur’an bülbülleri ödüllendirildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Kur’an-ı Kerim’i okumak, onu anlamaya, onu yaşamaya açılan bir kapıdır. Esas hedef nedir? Anlamak ve yaşamak. Bunun gayreti içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 08:39:00 -
Kur’an bülbülleri ödüllendirildi

Erbaş, Başkanlık ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” temasıyla online yapılan “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın TDV Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine katıldı. Burada konuşan Erbaş, bu yarışmayla genç ve çocukların seslerinin Kur’an-ı Kerim ile güzelleştirmesine katkı sağlandığını belirtti.

Online gerçekleştirildi

Kur’an-ı Kerim’i okumanın ve dinlemenin bir ibadet olduğunu anlatan Erbaş, “Kur’an-ı Kerim’i okumak, onu anlamaya, onu yaşamaya açılan bir kapıdır. Esas hedef nedir? Anlamak ve yaşamak. Bunun gayreti içerisindeyiz. Kur’an kurslarımızda Kur’an-ı anlama programlarını başlattık. Nihai hedef yaşamak” ifadelerini kullandı. Erbaş, Kovid-19 nedeniyle online yapılan yarışmaya katılan tüm çocuklara ve gençlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Yarışmaya 3 bini aşkın kişi katıldı

Üç kategoride düzenlenen yarışmada “10-13 Yaş Arası Kız Çocuklar”da Enise Berra Orhan ile “10-13 Yaş Arası Erkek Çocuklar”da Ubeyde Ataseven birinci olurken, “14-18 Yaş Arası Erkek Çocuklar”da ise Mehmet Ali Sarıtürk ile Necip Fazıl Belge birinciliği paylaştı. Türkiye ve yurt dışından 3 binin üzerinde çocuk ile gencin katıldığı yarışmada, “Jüri Özel Ödülü”nü ise “14-18 Yaş Arası Erkek Çocuklar” kategorisindeki görme engelli Yusuf Çelik aldı. Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık ile aileler katıldı.

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