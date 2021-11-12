Kur'an ayetleri yüklenmiş telefonla tuvalete girilebilir mi?

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Teknolojik gelişmeleri hayat tarzına da yansıtan birçok insan cep telefonuna yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in yazılı ve sesli uygulamalarını indiriyor. Milyonlarca telefonda yüklü olan bu uygulamalar Kuran'ın her yerde rahatlıkla okunmasını sağlıyor. Peki Kuran ayeti yüklenmiş bu telefonlarla tuvalet gibi yerlere girilebilir mi?

Vatandaşların merak ettiği bu soruya Adana Müftüsü Dr.Hasan Çınar cevapladı.

"Telefon mushaf hükmünde değildir"

Adana Müftüsü Dr.Hasan Çınar konuya ilişkin verdiği cevapta "Evet, bu tür telefonlarla tuvalete girmek caizdir. Telefon bir alettir. Kendisine Kur'an yüklenmiş telefon, mushaf hükmünde değildir. Ama yüzük, kolye vb. üzerinde Allah (cc) ismi gibi mukaddes kelimeler yazılıysa bunlarla tuvalete girmek mekruhtur. Bu tür nesneler şahsın üzerinde görünür olmayıp bunlarla tuvalete girmek caiz ise de söz konusu nesnelerle girmemek en uygun olan davranıştır." dedi.

Öte yandan, konunun uzmanları, yine de mümkün ise, mushaf yüklü cep telefonu ile tuvalete girilmemesinin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.