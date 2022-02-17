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Yaşam Kurallara uymayan sürücülere havadan denetimle ceza
Yaşam

Kurallara uymayan sürücülere havadan denetimle ceza

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği dronlu denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı

Yeniakit Publisher
2022-02-17 19:09:00 - 2022-02-17 19:12:05
Kurallara uymayan sürücülere havadan denetimle ceza

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, dronla yapılan uygulamada emniyet kemeri takmadığı ve cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Beyşehir’de, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği dronlu denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Beyşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından bugün Beyşehir-Isparta ve Beyşehir-Konya Karayolu güzergahlarında havadan denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve araç hareket halindeyken cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 34 sürücü hakkında trafik cezası uygulandı. Havadan kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezaları, kontrol noktalarında bekleyen ekiplerce araçları durdurularak tatbik edildi. 104 aracın kontrol edildiği denetimlerin bundan sonra da devam ettirileceği öğrenildi.

 

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