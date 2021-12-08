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Ekonomi Kuraklık ödemesi ne zaman hesaba yatırılacak?
Ekonomi

Kuraklık ödemesi ne zaman hesaba yatırılacak?

Çiftçi kuraklık desteği ne zaman yatırılacak? Binlerce çiftçi yaşanan kuraklıklar sebebiyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kuraklık destek ödemelerinin ne zaman ayın kaçında gerçekleştirileceğini açıkladı. Çiftçilere kuraklık desteği ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 19:46:00 -
Kuraklık ödemesi ne zaman hesaba yatırılacak?

Nohut, arpa, buğday, mercimek gibi ürünleri yetiştiren binlerce çiftçi yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilendi. Kuraklık sebebiyle çiftçilere kuraklık destek ödemesi verilecek. Peki, kuraklık destekleri ne zaman hesaba yatar?

Kuraklık ödemesi ne zaman hesaba yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kuraklık desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz” dedi.

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