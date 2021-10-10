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Gündem Kuraklığa karşı 200 yer altı barajı yapılıyor
Gündem

Kuraklığa karşı 200 yer altı barajı yapılıyor

Türkiye, iklim değişikliği ve artan nüfus sebebiyle önemi daha da artan su kaynaklarının verimli kullanılması ve suların boşa harcanmaması için yer altı barajları yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 14:47:00 -
Kuraklığa karşı 200 yer altı barajı yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yer Altı Suyu Suni Besleme ve Yer Altı Barajları Eylem Planı” dâhilinde bugüne kadar İzmir, Manisa, Çankırı, Konya, Bursa, Eskişehir, Antalya, Kütahya, Balıkesir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Malatya ve Kayseri gibi şehirlerde 41 proje hayata geçirildi. Bakanlık, 2023 yılına kadar 200’e yakın yer altı barajını tamamlamayı hedefliyor.

Yer altı barajları nasıl yapılıyor?

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Şube Müdürü Adem Sömer, AA muhabirine, barajların boşa akan suların gövde sistemiyle kontrol edilerek etkin kullanılması için inşa edildiğini söyledi.

Yer altı sularının, içme sularının bir kısmının buradan sağlanması nedeniyle stratejik olduğunu belirten Sömer, yer altı barajları ve yer altı sularını suni besleme çalışmalarının da bu nedenle hayati önem taşıdığını ifade etti.

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