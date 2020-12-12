Kuraklığa çözüm olarak "Atık su" önerisinde bulunuldu
Bu yıl yağışların yeterli miktarda düşmemesi birçok su kaynağında sıkıntıya yol açtı, kuraklık tehlikesine karşın atık suların değerlendirilmesi önerisi var.
Uzmanlar, arıtılan atık suyun sanayi ve tarımda kullanılarak tüketimin azaltılacağını işaret ediyor.
Türkiye son elli yılık en kurak döneminde. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Baba su tüketimin azaltılması için atık suları işaret ediyor.
Baba'ya göre bu sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de hayata geçirilmesi gereken bir plan.