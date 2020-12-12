Kuraklığa çözüm olarak "Atık su" önerisinde bulunuldu

Uzmanlar, arıtılan atık suyun sanayi ve tarımda kullanılarak tüketimin azaltılacağını işaret ediyor.

Türkiye son elli yılık en kurak döneminde. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Baba su tüketimin azaltılması için atık suları işaret ediyor.

Baba'ya göre bu sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de hayata geçirilmesi gereken bir plan.