Kurabiye kesme aparatı evde nasıl yapılır?
Piyasada kurabiyelere şekil vermek için pek çok aparat satılır. Kendi kurabiye kesme aparatınızı kendiniz yapmak isterseniz sizde bu yöntemi deneyebilirsiniz.29 Haziran 2018 Cuma 15:35
1. AŞAMA
İlk önce kesme aparatınızın şekline karar verin ve bu şekli düz bir kağıdın üzerine çizin.
2. AŞAMA
Daha sonra çizdiğiniz şeklin üzerine metal plakayı koyarak şekle uygun hale getirin.
3. AŞAMA
Oluşan şeklin bitiş noktalarını zımba makinesiyle birleştirin.
Not: Kurabiye kesme aparatını kullanmadan önce sıcak suyun içinde yıkamayı unutmayın.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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