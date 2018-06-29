Kurabiye kesme aparatı evde nasıl yapılır?

1. AŞAMA

İlk önce kesme aparatınızın şekline karar verin ve bu şekli düz bir kağıdın üzerine çizin.

2. AŞAMA

Daha sonra çizdiğiniz şeklin üzerine metal plakayı koyarak şekle uygun hale getirin.

3. AŞAMA

Oluşan şeklin bitiş noktalarını zımba makinesiyle birleştirin.

Not: Kurabiye kesme aparatını kullanmadan önce sıcak suyun içinde yıkamayı unutmayın.

Yasemin.com'dan alınmıştır.