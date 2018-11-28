Kura karşı korunaklı hale geleceğiz

Yerli tarım makineleri, traktörleriyle bilinen TÜMOSAN da ihracatta atılım yapmayı esas alıyor. Şirketin pazarlama müdürü Tuncay Abay, 16 ülkede distribütörlüklerinin bulunduğuna dikkat çekerek, “2019’da bu sayıyı 25’e çıkaracağız. Anlaşmaların tamamlanmasıyla ihracatımızı arttıracağız, kur ataklarına karşı daha korunaklı hale geleceğiz” şeklinde konuştu.

Bulgaristan, Romanya, İrlanda gibi ülkelere ürün göndermek için önemli adım attıklarının altını çizen Abay, “İhracat ile iddialı olmayı, büyümeye çalışıyoruz. Yüzde 100 yerlilik oranımızla bir yandan tarım makineleri diğer yandan da savunma sanayiinde yararlı ürünler üretip müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.