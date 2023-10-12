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Ekonomi Kur ve altın seviyesi bu verileri bekliyor!
Ekonomi

Kur ve altın seviyesi bu verileri bekliyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-12 11:49:00 - 2023-10-12 11:49:42
Kur ve altın seviyesi bu verileri bekliyor!

Ortadoğu’da yaşanan gerilimler altına olan talebi artırınca altının onsu prim kaydetti. Peki piyasalar bugün hangi verilere odaklandı?

Türkiye İstatistik Kurumu perakende satış endeksleri Ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 artarken bir önceki aya göre ise %4,7 azaldı.Cari işlemler dengesi Ağustos’ta 619 milyon dolar açık verdi. Bugün ABD’den açıklanacak enflasyon rakamları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları haftanın geri kalanı için de belirleyici olacak.

Kur tarafında durum ne?

Kur tarafında beklentilere paralel bir fiyatlama söz konusu. Bu seviyelerde ılımlı pozitif yükselişler ile birlikte sınırlı hareketlerin devam etmesi beklenebilir diyen uzmanlar Türkiye risk priminin 400 seviyesine yakın bölgelerde seyrettiğine dikkati çekiyorlar. Kurda 27,75TL seviyesi üzerinde kalıcılığın devamı halinde 27,80TL ve 27,90TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde 27,70TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 27,65TL ve 27,60TL diğer bölgeler olarak takip edilebilir.

Hangi direnç noktaları var?

Ortadoğu’da yaşanan gerilimler altına olan talebi artırınca altının onsu prim kaydetti. Altında trend değişiminden söz edebilmek için 1870 dolar seviyesi üzeri fiyatlamalarda kalıcılık takip edilecek. Gram altın hem dolar- TL kurunun hem de ons altının desteği ile birlikte 25 Eylül’den bu yana en yüksek kapanışını kaydetti. Dün 1658TL seviyesinde fiyatlanarak güne başlayan kıymetli metal özellikle Fed’e yönelik faiz artırım beklentilerinin zayıflaması ve hala piyasa endişesiyle birlikte güçlenirken 1669TL seviyesinde kapandı. İlk direnç noktası olarak 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1675TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1670TL ve 1665TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

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