Kur saldırısına karşı ekonomiye koruma kalkanı! Yeni tedbir paketleri açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; KOBİ, sanayici ve girişimciler için bayram müjdesi niteliğinde bir destek ve önlem paketi duyurusu yaptı. İşletmelerin KOSGEB’e olan borçlarına 2019 yılına kadar erteleme getiren paket; ihracat desteği, yatırım teşviğinde kolaylık, girişimci desteğinin arttırılması, vadesi geçmiş bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı gecikme cezalarının affını içeriyor.

EK MALİYET GETİRMİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, paket ile yeni ekonomi modelindeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçeye ilave yük getirilmeyeceğini, paketin parasal genişlemeye yol açmayacağını ve sıkı maliye politikalarına uyumlu olacağını belirtti.

Varank, “Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz” dedi.

ÇİFTE BAYRAM YAŞATACAK DESTEKLER

* KOSGEB alacaklarına 2019 yılına kadar erteleme gelecek

* Ar-Ge desteklerine kur farkı ayarı ve 2,739 ithal ürüne yerlileştirme öngörülüyor

* Dış pazarlara açılan KOBİ’lere 300,000 TL ihracat desteği; kalkınma ajansları aracılığıyla 500 milyon TL’lik destek sağlanacak

* OSB’lerde “bedelsiz arsa” tahsisinin kapsamı genişleyecek

* Yatırım teşvik belgesi başvuru ücreti kaldırılacak

* Temel bilimler mezunlarına istihdam desteği sağlanacak

* Tekno girişimcilere desteğin üst sınırı 200,000 TL’ye yükseltilecek

* Dış pazarlara açılan KOBİ’lere 300,000 TL ihracat desteği verilecek

* TSE hizmet ücretlerine yüzde 25 indirim yapılacak

* Vadesi geçmiş ve icra takibi başlatılan TSE alacakları yeniden yapılandırılacak

* Patent, marka, tasarım başvuru ve tescil ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacak

* Patent, marka ve tasarımla ilgili gecikme cezaları affedilecek

* Teknoloji geliştirme bölgelerine 100 milyon TL’lik destek sağlanacak

* AB fonları desteği ile yürütülmekte olan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında, yaratıcı sektörler ve girişimcilik alanlarında 60 milyon avroluk fonu yatırımcılara sunulacak.

BDDK’DAN KURA BİR ÖNLEM DAHA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK), daha önce kamuoyuna duyurulan swap işlemlerindeki sınırlama konusuna ek hamle geldi. Konuya ilişkin BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı. BDDK daha önce, (swap işlemleri) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyeceğini duyurmuştu.