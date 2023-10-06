"Kur Korumalı" ve ons altında son durum!

Yatırımcının gözü kulağı piyasaların son işlem gününü nasıl tamamlayacağında. Borsa İstanbul güne pozitif başlayarak, günü güçlü direnç seviyesi olan 8.400 üzerinde 8.487,98 seviyesinde kapandı. Volatilitesi yüksek olan haftada genel anlamda pozitif kapanış beklentisi oluştuğunu görüyoruz. Endeksin yeni rekorlar tazelemesi mümkün görünüyor. Bankacılık endeksi %3,28 ve Sınai Endeksi %1,23 yükseliş ile kapanış gerçekleştirdi. En çok kazandıran sektör Endeksi ise Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi oldu.

Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış devam ediyor. 5 haftadır düşüşte olan KKM hesapları geçen hafta 13 Milyar TL gerilerken, KKM Hesapları 3,30 Trilyon TL olarak kayıtlara geçti. Diğer yandan Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini revize etti. Dünya Bankası bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini 3,2’den 4,2’ye çıkarttı.

Son işlem günü ve performansı

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1,86 yükseliş ile 8.487,98 seviyesi ile günü tamamladı. AHL Analiz'e göre gün içi en düşük seviye 8.179,93 olur iken, en yüksek seviye 8.496,42 oldu. Toplam işlem hacmi 165,8 Milyar TL olarak gerçekleşti. Haftanın son günü olması ile dalgalı fiyatlama izlenebilecek BİST 100 Endeksinde bugün takip edeceğimiz ilk direnç 8.580-8.600 seviyelerinde, ilk destek ise 8.280-8.250 seviyelerinde yer alıyor. Dirençler: 8.596 / 8.704 / 8.912 ve Destekler: 8.279 / 8.071 / 7.963 şeklinde öngörülüyor.

Destek ve direnç noktaları hangi seviyeler?

Ons Altın Ekim vade kontratı önceki işlem gününü %0,14 düşüş ile 1.831,45 seviyesinde kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 1.836,45 Dolar, en düşük seviye ise 1.824,50 Dolar oldu. Dün gün genelinde yatay negatif fiyatlama eğiliminde olan Ons Altın güç toplamaya çalışıyor. Bugün için takip edilebilecek ilk direnç seviyesi 1.837 Dolar, ilk destek seviyesi ise 1.825 Dolar olarak grafikte yer alıyor. Dirençler: 1.837 / 1.842 / 1.849 ve Destekler: 1.825 / 1.818 / 1.813 olarak tahmin ediliyor.