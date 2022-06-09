Kur korumalı mevduat hesabı nasıl hesaplanacak?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, Türk Lirası birikimlerinizi kurdaki değişimlere karşı korumaktadır. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, hesap açılışı sırasında sunulan faiz oranı ile getiri sağlamakta, vade boyunca olası kur hareketlerine karşı birikimlerinizi korumaktadır. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabında, vade sonundaki kazanç getirisi, döviz kurundaki artış oranından düşük ise hesabınıza döviz kurundaki artış yansıtılacaktır.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı özellikleri

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabından gerçek kişi müşterilerimiz yararlanabilecektir.

Bu ürün için stopaj oranı sıfır uygulanacaktır.

3, 6, 9 ay ve 1 yıl vadelerde TL olarak açılabilmektedir. Tatil gününe denk gelen vade sonu ilk işgünü olarak değerlendirilecektir.

Asgari olarak TCMB Politika Faiz Oranı uygulanacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından TSİ 11:00'da açıklanan seçeceğiniz döviz (USD, EUR veya GBP) alış kuru ile hesabın vade sonu TSİ 11:00'da açıklanan TCMB alış kuru arasındaki değişim üzerinden kur değişimi hesaplanmaktadır. Kur değişimi hesap açılışında taahhüt edilen faiz oranı ile hesaplanacak faiz tutarından düşük ise hesap faiz oranı üzerinden nemalandırılmaktadır. Kur değişiminin faiz tutarından yüksek olması durumunda hesabınız açılış tahindeki endeks kurun vade tarihindeki karşılığına denk gelecek şekilde güncellenecektir. Hesaplarda azami tutar limiti uygulaması bulunmamaktadır. Kısmi para çekme işlemi yapılamayacaktır.

Vadeden önce kapama işlemi yapılabilecek olup, bu durumda açılış tarihinde endeks olarak seçilen döviz cinsinin (USD, EUR veya GBP) saat 11:00'da açıklanan TCMB alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'da açıklanan TCMB alış kurundan düşük olanı üzerinden ana para tutarı belirlenecektir. Ayrıca faiz getirisi elde edilemeyecektir.