Kur korumalı mevduat büyüklüğü açıklandı

Sultanbeyli’de gerçekleştirilen “Ekonomi Buluşmaları” toplantısına katılan Mahmut Gürcan, KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indirdiklerini anımsatarak, sadeleştirme çalışmalarının devam edeceği bilgisini verdi. Kur korumalı mevduat hesabına ilişkin olarak da yoğun talebin devam ettiğini dile getiren Gürcan, şunları kaydetti: “Yılbaşından itibaren sisteme günlük ortalama 9 milyar lira giriş oldu. 11 Şubat 2022 itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 349 milyar liraya yükseldi. 169 milyar lira Merkez Bankası destekli, 180 milyar lira ise Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 103 milyar lira tüzel şirketlerden geldi.”