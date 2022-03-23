Kur korumalı hesaplarda ilk ödeme yattı mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesabı ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kur korumalı mevduat hesabı 591 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Açıklamada hesap sahiplerinin yüzde 97'sinin gerçek kişi olduğu belirtildi.

Kur korumalı mevduat başladığından bu yana döviz mevduatının toplam içindeki payı 10 puandan fazla azaldı. Bakanlık açıklamasında, kur korumalı mevduat sisteminin Rusya Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda oynaklığın sınırlı kalmasını sağladığı kaydedildi.

Vadesi dolan kur korumalı TL hesapları nasıl yenilenecek?

Cumhurbaşkanı kararıyla, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse, binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek. Konuya ilişkin Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkarılan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre; altın hesabı, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini, Kur Korumalı Mevduat hesaplarına çevirenlere, vade sonunda yenileme imkanı getirildi. Yurt dışında yaşayan ve kur korumalı mevduat sistemine dahil olan vatandaşlara da vade sonunda yenileme hakkı getirildi.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilebilecek.