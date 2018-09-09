Kur fırsatçılarına STK’lardan tepki

Kur dalgalanmalarını öne sürerek ürün fiyatlarını şişiren veya gramaj oyununa başvuran firmalar şimşekleri üzerine çekiyor. Sivil toplum kuruluşları (STK) bu firmaların ifşa edilmesi ve cezalandırılmasını istiyor.

AYNI GEMİDEYİZ

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç son günlerde kur artışını bahane ederek, ürünleri ve hizmetleri pahalıya satmaya kalkışan fırsatçılara karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Art niyetli tavırların kimseye faydası olmadığını belirten İnanç, şöyle konuştu: “Hepimiz aynı gemideyiz ve içinde bulunduğumuz gemiyi bir şekilde batırmaya çalışıyoruz. Yani fırsatçılığın taraflara hiçbir faydası olmaz. İthal etmediğimiz ürünlere bile zam yapılıyor. Bu ürünlerin dövizin artışı ile ne alakası var? Böyle anlamsız bir durum söz konusu. Biz, süreçten faydalanmaya çalışan fırsatçı vatandaşlarımızı aklıselim olmaya davet ediyoruz. Bu zor süreçleri millet olarak ancak birlik ve beraberlik içinde dayanışma ile aşabiliriz. Fırsatçılarında hem cezalandırılmasını hem de ifşa edilmesini istiyoruz.”

FIRSATÇILIK HELAL KAZANÇ SAĞLAMIYOR

Fiyatları artıran yahut gramajı azaltan markalar ve firmalar hakkında yasal işlem yapıldığını aktaran Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan ise şu görüşleri dile getirdi: “Bu durum Türk ekonomisi için etik bir durum değildir. Helal ve ahlaklı bir kazan yolu sayılmıyor. STK’lar olarak gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gerekse esnaflarımıza ‘bu iş ahlaklı değil, helal kazanç sağlamaz’ diye anlatmaya çalışıyoruz. Zaten bu konuyla alakalı Ticaret Bakanımızın yaptığı bir açıklama var. Büyük ihtimalle bu açıklama ve gerekli yasal işlemler kur fırsatçılarını ve stokçuları caydıracaktır.”