Kur farkı vergisi mi alınacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kur farkı vergisi açıklaması

Müslümanların mukaddesatına hakaret eden, Türkiye’nin hayrına yapılan işi hiç bir zaman istemeyen hatta Türk milletinin menfaatine ne kadar güzel iş yapılmışsa o işi karalamak için bin bir türlü yalan ve iftiralar atan Sözcü, döviz hesaplarına yönelik ‘kur farkı vergisi yalanını ortaya attı. Ancak paçavra Sözcü’nün yalan kokan haberi de yalan çıktı. Peki kur farkı vergisi mi alınacak? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kur farkı vergisi açıklaması.