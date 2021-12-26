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Ekonomi Kur bahanesiyle fiyatları uçuranlara ceza yağacak!
Ekonomi

Kur bahanesiyle fiyatları uçuranlara ceza yağacak!

Kurdaki artışı bahane edip ürünlere fahiş zam yapan fırsatçılara ceza geldi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, vatandaşların şikayeti üzerine yaptığı denetimlerde beyaz peynir, tavuk ve kırmızı et gibi ürünlerde maliyet artışı olmamasına rağmen yüzde 20 üzerinde zam yapıldığını tespit etti. Kurul, fahiş fiyat uygulayanlara idari para cezası kesilmesine karar verdi. Cezalar 143 bin TL’yi bulabilir.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 09:58:00 -
Kur bahanesiyle fiyatları uçuranlara ceza yağacak!

Fahiş fiyat artışına karşı kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu cuma günü yılın son toplantısını yaptı. Vatandaşların şikayetleri sonrasında yapılan denetimlerde beyaz peynir, kaşar peyniri, tavuk eti, tavuk kanadı, kırmızı et gibi ürünlerde maliyetin artmamasına rağmen bazı fırsatçıların yüzde 20’nin üzerinde fiyat artışları yaptığı tespit edildi. Fahiş fiyat uygulayanlara ceza kesilmesine karar verildi.

Haksız fiyat artışı

Pandemi döneminde artan fiyatları denetim altına almak için kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu önceki gün yılın son değerlendirme toplantısını yaptı.

Edinilen bilgilere göre vatandaşlar tarafından en çok şikayet Bursa’dan geldi. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunan kurul 81 ilden gelen şikayetleri inceledi. Bazı satıcıların haksız fiyat artışı yaptığı tespit edildi.

Kurul, şikayetler sonrasında yapılan denetimlerde beyaz peynir, kaşar peyniri, tavuk eti, tavuk kanadı, kırmızı et gibi ürünlerde maliyet artmamasına rağmen fırsatçıların yüzde 20’nin üzerinde fiyat artışları yaptığını belirledi. Bir fırsatçının beyaz peynirde maliyet artmamasına rağmen fiyatına yüzde 30 zam yaptığı tespit edildi.

144 bine kadar ceza

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu haksız fahiş fiyat artışı yapan söz konusu satıcılara idari para cezası kesilmesine karar verdi. Bu fırsatçılara, 14 bin 860 liradan, 143 bin 860 liraya kadar para cezası kesilmesi öngörülüyor.

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