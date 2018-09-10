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Kur artışı haksız zammın bahanesi olamaz

Yaşanan döviz kuru dalgalanmalarını bahane eden stokçu ve zamcılara dikkat çeken Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, meydanı bu fırsatçılara bırakmamak için birlik çağrısında bulundu.

10 Eylül 2018 Pazartesi 09:50
Kur artışı haksız zammın bahanesi olamaz

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, “Turkiye’yi yeniden kontrolü altına almak isteyen odakların yeni oyunu olan kur artışı ile karşı karşıyayız. Bu ekonomik savaşın içinde yapmamız gereken devletimizin her zaman olduğu gibi yanında olmaktır. Millet olarak bu odaklara gereken cevabı vermemiz için birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor” dedi. Çınar, “DERSİAD olarak iş dünyasını bir ve birlikte olmaya davet ediyoruz. Ticarette yapılan her türlü usulsüzlükleri kınıyor, haksız zam yapan iş adamlarını helal ticaret yapmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 09:50
  1. DERSİAD
  2. Mustafa Çınar

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