Kupada sürpriz! Süper Lig ekibi, 1. Lig ekibine yenildi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Kupada günün ilk maçı sürpriz skorla bitti. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sevindi. Çaykur Rizespor'u 2 golle geçen Erzurumspor FK, kupada 3 puanla tanıştı.
Erzurum'un galibiyet gollerini; 42'de Eren Tozlu ile 54'te Salih Sarıkaya kaydetti.
Her iki takım da haftayı 3 puanda kapattı.
Kupanın 3. haftasında Erzurumspor, Fenerbahçe ile deplasmanda, Çaykur Rizespor ise Beyoğlu Yeniçarşıspor ile kendi sahasında oynayacak.
Maçtan önemli dakikalar
20. dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahasına pasında topla buluşan Mert Önal'ın sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.
38. dakikada konuk ekipte Zeqiri'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, kalecinin engel olduğu topu savunma uzaklaştırdı.
42. dakikada mavi-beyazlı ekip öne geçti. Ceza sahasının dışında topla ilerleyen Eren Tozlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
54. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Giorbelidze'in ortasıyla arkada kendini unutturan Salih Sarıkaya, yerden seken topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0
59. dakikada topla yayın önüne gelen Sylla'nın sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.
Başka gol olmayınca Erzurumspor FK, karşılaşmayı 2-0 kazandı.