  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar Haydut Trump bir adım daha ileriye gitti: Beyaz Saray’dan Grönland’a 2 seçenek Trump'tan bir satış örneği daha “Barışın önündeki engel Zelenskiy” İşi bitti kapının önüne koydu Dışişleri Bakanı Fidan’dan İran açıklaması: “Askeri müdahaleye karşıyız” Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren… MSB: Mehmetçik Suriye görevine hazır! İran sınırına 553 km'lik hendek kazıldı Aynısını Türkiye’de başörtülülere ve namaz kılanlara uyguladılar! ABD’de CHP tipi işe alım skandalı Maduro'yu satan hain, Trump'la neşe içinde Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı
Spor Kupada sürpriz! Süper Lig ekibi, 1. Lig ekibine yenildi
Spor

Kupada sürpriz! Süper Lig ekibi, 1. Lig ekibine yenildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kupada sürpriz! Süper Lig ekibi, 1. Lig ekibine yenildi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Kupada günün ilk maçı sürpriz skorla bitti. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip sevindi. Çaykur Rizespor'u 2 golle geçen Erzurumspor FK, kupada 3 puanla tanıştı.

Erzurum'un galibiyet gollerini; 42'de Eren Tozlu ile 54'te Salih Sarıkaya kaydetti.

Her iki takım da haftayı 3 puanda kapattı.

Kupanın 3. haftasında Erzurumspor, Fenerbahçe ile deplasmanda, Çaykur Rizespor ise Beyoğlu Yeniçarşıspor ile kendi sahasında oynayacak.

Maçtan önemli dakikalar

20. dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahasına pasında topla buluşan Mert Önal'ın sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

38. dakikada konuk ekipte Zeqiri'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, kalecinin engel olduğu topu savunma uzaklaştırdı.

42. dakikada mavi-beyazlı ekip öne geçti. Ceza sahasının dışında topla ilerleyen Eren Tozlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

54. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Giorbelidze'in ortasıyla arkada kendini unutturan Salih Sarıkaya, yerden seken topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0

59. dakikada topla yayın önüne gelen Sylla'nın sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.

Başka gol olmayınca Erzurumspor FK, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı başlıyor

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı başlıyor

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçın stadı değişti
Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçın stadı değişti

Spor

Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçın stadı değişti

Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları başlıyor

Spor

Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları başlıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23