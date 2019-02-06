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Kupada kükreyen aslan, yarı final kapısını araladı!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinden kopmak istemeyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği 1. Lig ekibi Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

06 Şubat 2019 Çarşamba 22:43
Kupada kükreyen aslan, yarı final kapısını araladı!

Galatasaray ile Hatayspor, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray'a yarı final yolunda 2-0'lık avantajı getiren golleri 7. dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2'de Sofiane Feghouli attı.

Hatayspor'da kaleci Ömer Alıcı, 41. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Yarı finale çıkacak takımın belli olacağı rövanş maçı 26/27/28 Şubat tarihlerinden birinde Hatay'da oynanacak.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 22:43
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