SON DAKİKA
Okullardaki ramazan etkinlikleri laikliğe aykırı mı? Bakan Tekin'den net cevap: Niye aykırı olsun Sanayide son dört yılın rekoru kırıldı! Bakan Kacır 2026 yılı için "yükseliş hızlanacak" dedi Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Çocuk tacizinden tutuklanmıştı! CHP'li Hasbi'nin mahkeme tarihi belli oldu OECD verileri açıklandı: Türkiye en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomi oldu Yunanistan'dan "savaş" kararı! İran'ın vurduğu bölgeye savaş uçağı ve fırkateyn gönderecek Barrot'tan kalleş saldırıya diplomatik rest! Fransa, ABD-İsrail zorbalığını BMGK'ya taşıdı Uraloğlu, duyurdu: Uçuş iptalleri uzatıldı Katar'a İHA saldırısı AB'den skandal 'çözüm' önerisi: Katliama sessiz kal, silahlardan vazgeç
Kupada kritik randevu! Antalyaspor'da hedef Samsunspor galibiyeti
Spor

Kupada kritik randevu! Antalyaspor'da hedef Samsunspor galibiyeti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kupada kritik randevu! Antalyaspor'da hedef Samsunspor galibiyeti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda heyecan devam ederken, Antalyaspor 4. hafta mücadelesinde sahasında Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ligde dün oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan Fenerbahçe beraberliğinin ardından kırmızı-beyazlılar, ara vermeden kupa mesaisine başladı. Teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan futbolcular, zorlu maç öncesi ilk çalışmasını yenilenme idmanıyla gerçekleştirdi.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftadasında Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı oyuncular, Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe müsabakasının ardından ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Antalyaspor, 5 Mart Perşembe günkü karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek. 

