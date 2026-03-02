Kupada kritik randevu! Antalyaspor'da hedef Samsunspor galibiyeti
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda heyecan devam ederken, Antalyaspor 4. hafta mücadelesinde sahasında Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Ligde dün oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan Fenerbahçe beraberliğinin ardından kırmızı-beyazlılar, ara vermeden kupa mesaisine başladı. Teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan futbolcular, zorlu maç öncesi ilk çalışmasını yenilenme idmanıyla gerçekleştirdi.
