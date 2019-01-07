Kupada da VAR sistemine geçiliyor!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, VAR sisteminin Ziraat Türkiye Kupası'nda da uygulanacağını açıkladı.07 Ocak 2019 Pazartesi 23:01
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören,Süper Ligde başarıyla uygulanan VAR sisteminin Ziraat Türkiye Kupasında da uygulanacağını söyledi.
Demirören, "Ayın 16'sından itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda da VAR sistemine başlıyoruz" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
Boluspor - Galatasaray
Ümraniyespor - Fenerbahçe
M. Başakşehir-Hatayspor
Trabzonspor-Balıkesirspor
Yeni Malatyaspor -Bodrum Belediye Bodrumspor
Kayserispor-Akhisarspor
Antalyaspor - Göztepe
Alanyaspor - Kasımpaşa
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