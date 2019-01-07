Kupada da VAR sistemine geçiliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören,Süper Ligde başarıyla uygulanan VAR sisteminin Ziraat Türkiye Kupasında da uygulanacağını söyledi.

Demirören, "Ayın 16'sından itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda da VAR sistemine başlıyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Boluspor - Galatasaray

Ümraniyespor - Fenerbahçe

M. Başakşehir-Hatayspor

Trabzonspor-Balıkesirspor

Yeni Malatyaspor -Bodrum Belediye Bodrumspor

Kayserispor-Akhisarspor

Antalyaspor - Göztepe

Alanyaspor - Kasımpaşa