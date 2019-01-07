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Kupada da VAR sistemine geçiliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, VAR sisteminin Ziraat Türkiye Kupası'nda da uygulanacağını açıkladı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 23:01
Kupada da VAR sistemine geçiliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören,Süper Ligde başarıyla uygulanan VAR sisteminin Ziraat Türkiye Kupasında da uygulanacağını söyledi.

Demirören, "Ayın 16'sından itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda da VAR sistemine başlıyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Boluspor - Galatasaray

Ümraniyespor - Fenerbahçe

M. Başakşehir-Hatayspor

Trabzonspor-Balıkesirspor

Yeni Malatyaspor -Bodrum Belediye Bodrumspor

Kayserispor-Akhisarspor

Antalyaspor - Göztepe

Alanyaspor - Kasımpaşa

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:01
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Trabzonspor
  4. Fenerbahçe
  5. Kasımpaşa
  6. Türkiye
  7. Balıkesir
  8. Başakşehir
  9. Antalya
  10. Alanyaspor
  11. Kayseri
  12. Kayserispor
  13. Malatya
  14. Hatayspor
  15. Antalyaspor
  16. Hatay
  17. Türkiye Futbol Federasyonu
  18. Futbol Federasyonu
  19. Yıldırım Demirören
  20. Balıkesirspor
  21. Bodrum
  22. Ümraniye
  23. Alanya
  24. Akhisar
  25. Boluspor
  26. Malatyaspor

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