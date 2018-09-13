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Kupada 3. tura yükselen takımlar açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmaları bitirdi.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:39
Kupada 3. tura yükselen takımlar açıklandı

Kupada tek maç eleme sistemine göre yapılan ikinci turda, bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor: 1-0

Bartınspor-Çayırovaspor: 2-1

Nazilli Belediyespor-Karşıyaka: 2-0

Bağcılarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-1

Kupada oynanan ikinci tur maçları sonunda tur atlayan 37 takım şöyle:

1461 Trabzon, Pazarspor, Dersim 62, Bitlis Özgüzelderespor, Payasspor, Bozüyük Vitraspor, Bucak Belediye Oğuzhanspor, Anagold 24Erzincanspor, Batman Petrolspor, Siirt İl Özel İdaresi, Van Büyükşehir Belediyespor, Yomraspor, Diyarbekirspor, Kırşehir Belediyespor, Kemerspor 2003, Altındağ Belediyespor, Kilis Belediyespor, Erzin Belediyespor, Karaman Belediyespor, Erbaaspor, Serik Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Yeni Orduspor, Körfezspor, Bergama Belediyespor, Çengelköy Futbol Yatırımları, Maltepespor, Gaziosmanpaşa, Şile Yıldızspor, Esenler Erokspor, Silivrispor, Tire 1922, Kocaelispor, Yeni Amasyaspor, Bartınspor, Nazilli Beldiyespor, Bağcılarspor.

Kupada yarın çekilecek üçüncü tur kuralarıyla eşleşmeler belli olacak. Karşılaşmalar, 25-26 ve 27 Eylül'de oynanacak.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:39
  1. Kilis
  2. Bartın
  3. Batman
  4. Karaman
  5. Van
  6. Trabzon
  7. Siirt
  8. Ordu
  9. Kocaeli
  10. Kırşehir
  11. Erzincan
  12. Çorum
  13. Bitlis
  14. Amasya
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