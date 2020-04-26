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Oruç

Kunut duaları nasıl okunur? Kunut duası 1 ve kunut duası 2 okunuşu, anlamı

Kunut duaları nasıl okunur? sorusu yatsı namazını eda eden kişiler tarafından merak ediliyor. Kunut Duaları da yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekatında okunmaktadır. Kunut duaları 1 ve 2 olmak üzere ard ardına okunan iki duadır. Peki, Kunut duaları nasıl okunur? İşte Kunut duası 1 ve kunut duası 2 okunuşu, anlamı

2020-04-26 23:03:00 -
Kunut duaları nasıl okunur? Kunut duası 1 ve kunut duası 2 okunuşu, anlamı

Kunut duaları nasıl okunur?

Kunut duaları, Yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekatında rükudan önce tekbir alınarak yapılan duadır.

Allâhumme innâ nesteînuke (Kunut Duası 1)

Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

"Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız."

Allâhumme iyyâke na'budu (Kunut Duası 2)

Allâhumme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhiıg

"Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır."

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