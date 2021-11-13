Künefe tarifi, nasıl yapılır? Kolay künefe tarifi
Herkesin sevdiği bir tat olan künefe her ne kadar Hatay’a özgü bir lezzettir.
Künefe yemek için dışarıya çıkmanıza gerek kalmayacak. Bu tarifle evde rahatlıkla yapabileceksiniz.
Malzemeleri
- 150 gr Tel Kadayıf
- 100 gr Tereyağ
- 100 gr Dil Peyniri
- Künefe Şerbeti İçin:
- 1 Su Bardağı Şeker
- 1 Su Bardağı Su
- 2 Damla Limon suyu
Yapılışı
Öncelikle şerbeti hazırlanarak soğumaya bırakılır. Kadayıf tel tel yapılarak havalandırılır. 50 gr tereyağını kadayıfın üstüne dökerek hafifçe yağ kadayıfa yedirilir. Tavaya kalan tereyağı konulur ve kadayıfın yarısı tavaya yayılır. Üstüne dil peyniri serpiştirilir ve kadayıfın diğer yarısı kapatılır. Üzerine bir su dolu bir tencere ile ağırlık sağlanarak 1-2 saat bekletilir. Ocakta büyük yerinde bir tavada evire çevire kadayıf kızartılır. Sonra servis tabağına alınarak üzerine şerbet dökülür ve sıcak tüketilir. Afiyet olsun.