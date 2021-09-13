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Kadın - Aile Künefe nasıl yapılır? Künefe tarifi
Kadın - Aile

Künefe nasıl yapılır? Künefe tarifi

Kolay pratik künefe | Leziz bir künefe hazırlamak isteyenler ‘Tam ölçülü künefe tarifi’ konusunu araştırıyor. Peki, künefe için hangi malzemeler gerekli? Künefe nasıl yapılıyor? Künefe yapılışı kolay

Yeniakit Publisher
2021-09-13 21:23:00 -
Künefe nasıl yapılır? Künefe tarifi

Yemeğin ardından leziz künefeye kim ‘hayır’ diyebilir ki! Damaklarınızı şenlendirecek leziz bir künefeyi evlerinizde son derece pratik bir tarifle hazırlayabilirsiniz. İşte, künefe tarifi…

Künefe tarifi

Malzemeler:

  • 300 gram tel kadayıf
  • 200 gram Antakya peyniri (Antakya peyniri bulamazsanız dil peyniri)
  • 150 gram tereyağı

Şerbeti için:

  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Pişirmek için:

  • 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
  • 50 gram tereyağı

Künefe nasıl yapılır?

Öncelikli olarak işe şerbeti hazırlayarak başlamanız gerekiyor.

Şeker ve suyu tencereye alın ve ocağın altını açın.

Kıvam alan şerbete limon suyu ekleyin. 5 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Bir tepsinin içerisine kadayıfı alın. Elinizle kadayıfları didikleyin.

Oda sıcaklığında tereyağını kadayıfların içerisine alın ve kadayıfları açma işlemini sürdürün.

50 gram tereyağı ve pekmezi karıştırın.

Yuvarlak bir tepsinin içerisini hazırladığınız pekmezli karışımın yarısıyla yağlayın.

Tepsiye kadayıfın yarısını sıkı sıkı bastırarak yerleştirin.

Kadayıfların üzerine suyunu süzdüğünüz peyniri yerleştirin.

Kalan kadayıfı üzerine sıkı sıkı yerleştirin.

Tepsiyi ocağa alın.

Al kısım pişince tepsiyi pekmezli karışımla tekrar yağlayın ve tatlının arkasını çevirip pişirin.

Ocaktan aldığınız sıcak künefenin üzerine soğuk şerbeti gezdirin.

Tatlınızı toz Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Muzlu kahveli kek nasıl yapılır? Tam ölçülü muzlu kahveli kek
Muzlu kahveli kek nasıl yapılır? Tam ölçülü muzlu kahveli kek

Kadın - Aile

Muzlu kahveli kek nasıl yapılır? Tam ölçülü muzlu kahveli kek

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