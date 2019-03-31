Künefe imalathanesinde feci yangın Kahramanmaraş'ta künefe imalathanesinde nedeni belirlenemeyen yangın hasara neden oldu.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi 14. Sokak'taki bir binanın ikinci katındaki Ufuk Gümüşkemer'e ait künefe imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının yan binadaki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında, hasar oluştu.

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