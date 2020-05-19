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Kundaklanan motosiklet, servis minibüsünü de yaktı

Manisa’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanarak ateşe verilen motosikletten sıçrayan kıvılcımlar, park halindeki bir servis minibüsünün yanmasına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 02:33:39 -
Kundaklanan motosiklet, servis minibüsünü de yaktı

Manisa’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanarak ateşe verilen motosikletten sıçrayan kıvılcımlar, park halindeki bir servis minibüsünün yanmasına sebep oldu.


Olay, gece saat 01.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Topçuasım Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaköy Pazaryeri yakınlarında sokakta bir motosikletin alev aldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada C.A’ya ait 45 AAG 718 plakalı motosikleten yükselen alevler park halindeki 45 J 1041 plakalı servis minibüsüne sıçradı. Minibüsün motor bölümünde de başlayan yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Görgü tanıklarının ifadelerine göre, motosikletin kundaklandığı öğrenildi. Öte yandan servis minibüsünün motor bölümü büyük hasar alırken, motosiklet tamamen kül oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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