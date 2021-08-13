Kundakçı PKK, bizi yıldıramaz

Hasan Eğrigöz Ankara

Daha önce de evlat nöbetinden vazgeçmesi için tehdit edilen Aydın, nöbetten vazgeçmeyince evinin önünde PKK’lı teröristlerce saldırıya uğramıştı. Evlat nöbetinin başladığı ilk günden beri Diyarbakır anneleri ile birlikte HDP önünde dağa kaçırılan oğlu Özkan’ın yolunu gözleyen baba Süleyman Aydın, “Ne yaparlarsa yapsınlar, yıldıramayacaklar. Daha önce evimin önünde bana pusu kurdular. Tehdit ettiler. Şimdi evimi yakmaya çalıştılar. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Ben HDP önünde nöbet tuttuğum günden bu yana bunlar bizi rahat bırakmıyorlar. Vicdansızlar, kalleşler komple yaktılar. Herhangi bir faciaya neden olmadan kontrol altına aldık. Ben sonuna kadar mücadelemi vereceğim ve HDP’nin önünden kalkmayacağım. Ben HDP’den çocuğumu istiyorum. Benim çocuğumu nasıl dağa götürmüşler ise öyle de getirsinler ve sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“Önce ormanlarımızı yaktılar, şimdi de evlerimizi”

Evlat nöbetini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirten Aydın, “Bugüne kadar çok kez tehdit edildik ama hiç korkmadık. Ben yine korkmadan evlat nöbetine devam edeceğim. Oğlumu almadan da bir yere gitmeyeceğim. Ormanlarımızı yaktılar, askerimizi, polisimizi, vatandaşlarımızı şehit ettiler, çocuklarımızı kaçırdılar. Şimdi de evlerimize göz diktiler. Bizi bu mücadeleden vazgeçirmek istiyorlar ama vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

