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Yerel Kumsalda erkek cesedi bulundu
Yerel

Kumsalda erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kumsalda bir erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 16:54:00 -
Kumsalda erkek cesedi bulundu

Foça Mahallesi Çalış Plajı kumsalında bir kişinin uzun süre hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Ekipler, Şafak Atay'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi. Atay'ın cesedinin yanında bulunan alkol şişesinde inceleme başlatıldı.

Atay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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