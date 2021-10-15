Kumsala vuran yaratık bilim insanlarını şaşırttı

Avustralya'daki bir sahil kıyısına vuran gizemli yaratık bilim camiasında büyük şaşkınlığa neden oldu. Deniz kenarındaki vatandaşlar tarafından fark edilen yaratık, bilim insanlarını da harekete geçirdi. Yaratığı inceleyen bazı bilim insanları, bunun insanları kısa sürede öldürme yeteneğine sahip olan taş balığı olduğunu savunuyor.

Yaratıkla ilgili bir diğer teori ise balinalarla ilgili. Uzmanlar, bu yaratığın balinalar tarafından üretilmiş olabileceğini savunuyor. Ya da bir balina ile köpek balığının vücudunun parçası olabileceği görüşü öne atılıyor. Yine de tüm bu varsayımlara rağmen bilim dünyasını hareketlendiren yaratık için kesin bir tanı konmuş değil.

Yaratıkla ilgili üçüncü bir görüş ise deniz canlısı olmayacağı yönünde. Bu görüşü savunanlar, yaratığın dışarıdan denize atılmış olduğunu savunuyor. Çevredeki vatandaşlar da garip yaratığın yanına kadar giderek fotoğrafını çekti. Uzmanların önümüzdeki günlerde yaratıkla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.