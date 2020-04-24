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Ekonomi

Kumport'tan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 milyon lira destek

2020-04-24 17:33:47 -
Kumport'tan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 milyon lira destek

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en büyük liman işletmelerinden Kumport, ülke çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen yoğun mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına 1 milyon lira ile destek oldu.

Kumport'tan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma kampanyasına 1 milyon TL katkıda bulunulduğu belirtildi.

Kumport Üst Yönetici (CEO) Vekili Kaan Anul, hayatın devamlılığı için ortaya büyük bir özveri koyan bütün çalışanlara teşekkür ederek, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreci dayanışma içinde geride bırakacağımıza inanıyoruz. Ülke çapında salgına karşı verilen yoğun mücadeleye Kumport olarak destek olmaktan dolayı mutluyuz. Devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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