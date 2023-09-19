Kumpasın adı çocuk istismarı

Türkiye’ye tarihinin en ağır travmasını yaşatan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde tam 250 vatandaşımızı şehit eden FETÖ’cü hainler, ihanetlerine hız kesmeden devam ediyor. Daha önce toplumu kargaşaya sevk etmek için kamudaki militanlarına iş yavaşlatma talimatı veren, trafik cezaları ile milleti mağdur eden FETÖ’cü hainler, benzer bir karanlık operasyonu şimdi de çocuklar üzerinden çekiyor. FETÖ bağlantısı sebebiyle Adli Tıp Kurumu ve Çapa Tıp Fakültesi’nden KHK ile ihraç edilen, 2021’de açtığı özel muayenehanesine gelen çocuklara uyuşturucu ilaçlar vererek onları ailelerini “tecavüzle” suçlamaya zorlayan ve şantajla para talep eden Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu tutuklanırken, akıllara son dönem gerçekleşen çocuk istismarı iddiaları geldi.

Hedefleri dinî kesim

Azgın azınlığın medyası tarafından köpürtülen ve İslami cemaatleri adeta canavar gibi göstermek için devreye sokulan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’ya yönelik “6 yaşındaki çocuk gelin” iftirası da bir psikiyatrın telkinleriyle başlamıştı. Hamileliğinin 5 ayında çocuğunu düşürdüğünü öğrenen H.K.G, yaşadığı psikolojik sıkıntılar sonrası gittiği psikiyatrın verdiği teskin edici ilaçlar sebebiyle önce evde başka varlıklardan bahsetmiş sonra da 6 yaşında evlendiği iddiasını dillendirmişti. Her iki vaka arasında benzerlik, aile mefhumunu yerle bir etmek ve AK Parti iktidarında çocuk istismarının arttığı algısını oluşturmak için harekete çeken karanlık oluşumların ve FETÖ ihanet şebekesinin kirli işbirliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sapkın telkin ilâçla mümkün

FETÖ üyeliğinden tutuklanan ve KHK ile görevinden ihraç edilen sapık Prof’un alçak deneyini ve son günlerde çocuk istismarı üzerinden yürütülen kirli operasyonu Akit’e değerlendiren Psikiyatri Doktoru Prof. Dr. Sefa Saygılı, şunları dile getirdi: “Bir psikiyatr günümüzde ilaçlarla bu gibi telkinleri yapabilir. Çünkü verilen ilaçlar telkine yatkınlık sağlayan ilaçlar. Bunu yapanın FETÖ’cü olması ise ayrıca önemli. Bunlar bütün millete, aileye, her şeye karşı düşmanlık besleyebilirler. Onların 15 Temmuz’da, Gölbaşı’ndaki polislerimizi nasıl toplu katliama uğrattıkları dün gibi hafızamızda. O gece çok sayıda insanımızı şehit ettiler. Yani her şeyi yapabilirler bunlar. FETÖ’cü profesör de çocuklara yönelik eylemi bu kafayla yapmış olabilir. Aileyi parçalamak, toplumunun dinamiklerini sarsmak ve AK Parti iktidarında çocuk istismarının arttığına yönelik bir algıya hizmet etmek için böyle bir yola tevessül etmiş olabilir.”

Çocuk istismarı FETÖ’nün işi

Gazeteci Yazar Murat Özer ise şunları söyledi: “Malumunuz Fetullahçı Terör Örgütü başından beri zaten gençlerin ve çocukların üzerine yatırım yapıyor. Onların ailelerinden kopartılması, bütünüyle kendi toplumuna, kendi devletine, kendi milletine düşman olarak yetiştirilmesi konusunda büyük bir gayret sarf ediyor. Bu FETÖ’nün en temel taktiği zaten. Geçmişte dershanecilik faaliyetleri ile çocukları kendi ailelerinden kopartıp önce ailelerine karşı düşman etmeye çalıştı. Bu yeni bir şey değil. Bu sürekli yaptıkları şey. Örgüt stratejisi zaten gençleri mankurtlaştırma üzerine kurulu. Fethullahçı Terör Örgütü’nün diğer terör örgütlerinden temel farkı budur. Biz bu istismar taktiğini Hiranur Vakfı’nda görmüştük. Bugüne kadar hep bunu gördük. Çünkü en ince çalışan, en örgütlü çalışan ve temelden toplumun sinir uçlarıyla oynayan bir örgüt, Fetullahçı terör örgütü.”

Büyük bir tehlike atlatmışız

İstismarcı Prof.’un KHK ile ihraç edildiğini hatırlatan Özer, şöyle devam etti: “Seçim öncesi 7’li masanın PKK’yla alakalı ilişkisinden dolayı tehlikeye dikkat çekmiştik ama zaten KHK’lar konusunu ihmal etmiştik. Muhalefetin iktidara gelmesi demek, Fetullahçı Terör Örgütü’nün tekrardan devletin bütün noktalarına, en kılcal damarlarına yeniden sızması anlamına geliyordu. Fakat seçimi kaybettikleri için bu planları gerçekleşmedi. Evet, seçimde büyük bir bozguna uğradılar ama şu anda çalışmalarından vazgeçmiş değiller. Bu açıdan bakıldığında ülke olarak gerçekten büyük bir tehlike atlatmışız. Kendi tabanı da bugün olanlara bakıp aynısını söylüyor.”

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Aklında zoru olan FETÖ’cü Prof.

Bir dönem İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı da yapan FETÖ’cü Prof. Süleyman Salih Zoroğlu ve yardımcısı A.A, çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı ve bu ailelerden şantajla para istediği ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.