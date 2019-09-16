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Kumpas davalarının FETÖ'cü savcısına hapis cezası

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve "kumpas davaları" olarak bilinen soruşturmalarda özel yetkili savcı olarak görev yapan eski Yargıtay Üyesi Mehmet Murat Yönder, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:55
Kumpas davalarının FETÖ'cü savcısına hapis cezası

Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) gibi soruşturmalarda özel yetkili savcı olarak görev yapan eski Yargıtay Üyesi Mehmet Murat Yönder, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya eski Yargıtay üyesi tutuklu sanık Mehmet Murat Yönder ile avukatı katıldı.

FETÖ mensuplarıyla toplantılara katıldı

Örgüt tarafından özel yetkili savcı yapıldığı, kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, ÇYDD gibi davaların soruşturma süreçlerini yürüttüğü ifade edilen Yönder, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Uydurma delillerle basit olayları abartarak gece gözaltıları dahil tutuklama yapılması gibi haksız ve adil olmayan işlemleri yapan ekip içinde yer aldığı, örgüt talimatıyla Yargıtaya üye seçildiği, üye seçildikten sonra da FETÖ mensuplarıyla bir araya gelerek toplantılara katıldığı belirtilen Yönder, aleyhindeki tanık ifadelerini de kabul etmedi.

"Örgütün ceza daireleri sorumlusu eski Yargıtay Üyesi Muharrem Karayol'un altında grup sorumlusu olarak görev yaptığı" iddiasını da reddeden Yönder, tespite rağmen ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Karar

Savunmaların tamamlanmasından sonra duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Sanık Mehmet Murat Yönder'in, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıla çıkarıldı.

Önder'in cezasında, yargılama sırasında pişmanlık gözlenmediği gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanmadı. Sanığın aldığı ceza göz önünde bulundurularak, tahliye talebi de reddedildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Firari Öz ile çalışmıştı

Firari eski savcı Zekeriya Öz ile Ergenekon soruşturmasını yürüten Yönder, soruşturma kapsamına ÇYDD'yi sokarak, derneğin Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın İstanbul'daki evinde sabaha karşı arama yaptırmıştı. Saylan'ın kanser hastası olması nedeniyle arama ve gözaltı işlemleri kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:55
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  15. Yargıtay 9. Ceza Dairesi
  16. Yargıtay Genel Kurul Salonu
  17. Mehmet Murat Yönder
  18. ByLock
  19. Abdurrahman Orkun Dağ
  20. Türk Ceza Kanunu (TCK)
  21. Terörle Mücadele Kanunu
  22. Prof. Dr. Türkan Saylan
  23. Yargıtay Ceza Genel Kurulu
  24. FETÖ

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