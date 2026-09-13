  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail için büyük şok! ABD halkı gözünü açtı! 13 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Yemen'de hava saldırısı! Husilere ait noktalar vuruldu Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi İşte C-390’ı sipariş eden 11. ülke 11 şüpheli için gözaltı kararı! Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga Hastane tuvaletinde dehşet! Yeni doğan bebeği çöpe bıraktı Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı Sıcak saatler yaşanıyor! 'Suudi Arabistan saldırıya geçti
Yerel Kumluca'daki orman yangını soruşturmasında gözaltına alınan R.P. tutuklandı
Yerel

Kumluca'daki orman yangını soruşturmasında gözaltına alınan R.P. tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kumluca'daki orman yangını soruşturmasında gözaltına alınan R.P. tutuklandı

8 Eylül'de başlayıp 22 saatte kontrol altına alınan yangının, zeytin bahçesini sulamakta kullanılan dinamodan çıktığı değerlendiriliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi'nde 8 Eylül'de başlayan orman yangınıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan R.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Toptaş Mahallesi'nde başlayıp Güzören Mahallesi'ne kadar ulaşan yangında seralar ile zeytin ve nar bahçelerinin yanı sıra bir ev tamamen yandı, 9 ev kısmen zarar gördü. Yangın 22 saatte kontrol altına alındı.

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yangının ardından başlattığı soruşturma kapsamında, Toptaş Mahallesi'nde ikamet eden R.P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan inceleme sonucunda yangının, R.P.'ye ait bahçede zeytin bahçesini sulamakta kullanılan dinamodan çıktığı değerlendiriliyor.

R.P., tutuklanmasının ardından Elmalı Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23