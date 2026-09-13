Kumluca'daki orman yangını soruşturmasında gözaltına alınan R.P. tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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8 Eylül'de başlayıp 22 saatte kontrol altına alınan yangının, zeytin bahçesini sulamakta kullanılan dinamodan çıktığı değerlendiriliyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi'nde 8 Eylül'de başlayan orman yangınıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan R.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Toptaş Mahallesi'nde başlayıp Güzören Mahallesi'ne kadar ulaşan yangında seralar ile zeytin ve nar bahçelerinin yanı sıra bir ev tamamen yandı, 9 ev kısmen zarar gördü. Yangın 22 saatte kontrol altına alındı.
Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yangının ardından başlattığı soruşturma kapsamında, Toptaş Mahallesi'nde ikamet eden R.P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yapılan inceleme sonucunda yangının, R.P.'ye ait bahçede zeytin bahçesini sulamakta kullanılan dinamodan çıktığı değerlendiriliyor.
R.P., tutuklanmasının ardından Elmalı Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.